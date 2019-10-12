Источник: квалификационные гонки будут опробованы во Франции, Бельгии и России

Стало известно, на каких этапах будет использоваться квалификационная гонка в сезоне-2020 года, сообщает Auto Motor und Sport. Ранее сообщалось, что квалификационная гонка заменит традиционную квалификацию в сезоне-2020 в нескольких Гран-при.
По информации источника, квалификационная гонка пройдёт на этапах во Франции, Бельгии и России.
Напомним, ранее стало известно, что квалификационная гонка будет внедрена в программу Ф-1 уже в 2020 году. Квалификационная гонка должна заменить традиционную квалификацию, определяющую положение гонщиков на решётке. При этом в квалификационной гонке стартовый порядок гонщиков будет обратным их положению в общем зачёте.
Данный формат квалификации будет использовать в экспериментально режиме и пока неизвестно, какой будет квалификация с 2020 года.
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