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Источник: квалификационные гонки будут опробованы во Франции, Бельгии и России

Источник: квалификационные гонки будут опробованы во Франции, Бельгии и России
Авто / Формула-1 0

Стало известно, на каких этапах будет использоваться квалификационная гонка в сезоне-2020 года, сообщает Auto Motor und Sport. Ранее сообщалось, что квалификационная гонка заменит традиционную квалификацию в сезоне-2020 в нескольких Гран-при.

По информации источника, квалификационная гонка пройдёт на этапах во Франции, Бельгии и России.

Напомним, ранее стало известно, что квалификационная гонка будет внедрена в программу Ф-1 уже в 2020 году. Квалификационная гонка должна заменить традиционную квалификацию, определяющую положение гонщиков на решётке. При этом в квалификационной гонке стартовый порядок гонщиков будет обратным их положению в общем зачёте.

Данный формат квалификации будет использовать в экспериментально режиме и пока неизвестно, какой будет квалификация с 2020 года.

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