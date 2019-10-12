Марко: в гонках Феттель быстрее Леклера

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хелмьут Марко считает, что нестабильность гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне не повод списывать его со счетов. По словам функционера, его бывший подопечный в гонках выглядит быстрее, чем другой пилот «Скудерии» Шарль Леклер.

«Я общался с Феттелем, но не конкретно о гонке в Сочи, а в целом. Он выглядит расслабленным. Что касается Гран-при России, то та ситуация решится, Феттелю необходимо отвечать на трассе, что он и сделал. Это было правильное решение. В гонках он очень силён, в них он быстрее Леклера, но в квалификациях немного уступает Шарлю.

Как бы то ни было, Себастьян прогрессирует, не думаю, что его нужно списывать со счетов", — приводит слова Марко RaceFans.