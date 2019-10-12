Бинотто: у «Феррари» лучший дуэт пилотов в мире и нам не нужны изменения

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал понять, что в итальянской команде не намерены менять состав пилотов в ближайшее время. По его мнению, дуэт Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера заслуживает звания лучшего в мире.
«Конечно, проблемы могут повториться, ведь мы говорим о двух чемпионах, которые желают побеждать. Как только они садятся в кокпит, а визор опускается их адреналин растёт и это нормально. У нас лучший дуэт пилотов в мире и нам не нужны изменения. Во-первых, они счастливы в команде. Оба довольны „Феррари“ и оба мечтают об одном — побеждать вместе с нами», — приводит слова Бинотто GPblog.
В ходе нынешнего сезона слухи о недопонимании между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером лишь нарастают. Их противоречия усилились на Гран-при России.
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