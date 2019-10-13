Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Стюарды всё равно расследуют аварию Переса и Гасли на аннулированном круге

Стюарды всё равно расследуют аварию Переса и Гасли на аннулированном круге
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Японии продолжат расследовать инцидент с участием гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и представителя «Торо Россо» Пьера Гасли на 53-м круге гонки. Судьи не отменили расследование даже несмотря на то, что итоги гонки были подведены по итогам 52 кругов из-за ошибочной ранней демонстрации клетчатого флага на электронном табло. Об этом написал в своём твиттер-аккаунте журналист Крис Мидленд.

В рассматриваемом эпизоде Перес атаковал Гасли по внешнему радиусу в первом повороте, в итоге машины столкнулись. Серхио сошёл, однако всё-таки оказался классифицирован на девятой позиции благодаря подведению итогов по 52-му кругу.

В ФИА расследуют сбой электроники, приведший к изменению результатов гонки
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019