Стюарды всё равно расследуют аварию Переса и Гасли на аннулированном круге
Стюарды Гран-при Японии продолжат расследовать инцидент с участием гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и представителя «Торо Россо» Пьера Гасли на 53-м круге гонки. Судьи не отменили расследование даже несмотря на то, что итоги гонки были подведены по итогам 52 кругов из-за ошибочной ранней демонстрации клетчатого флага на электронном табло. Об этом написал в своём твиттер-аккаунте журналист Крис Мидленд.
В рассматриваемом эпизоде Перес атаковал Гасли по внешнему радиусу в первом повороте, в итоге машины столкнулись. Серхио сошёл, однако всё-таки оказался классифицирован на девятой позиции благодаря подведению итогов по 52-му кругу.
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