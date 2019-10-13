Боттас — хейтерам: идите к чёрту
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что победа на Гран-при Японии должна усмирить его недоброжелателей. В их адрес финн припас достаточно резкие слова.
«Ощущения от победы хорошие. Очевидно, есть много людей, которые говорили, что у меня нет скорости во второй половине чемпионата. Я могу им сказать следующее: идите к чёрту.
Что касается нашего успеха в Кубке конструкторов, то он значит очень много. Конечно, по сравнению с зачётом пилотов это не так. Но всё же это значит многое. Тем более, это шестая победа подряд. Это по-настоящему впечатляет и не случается каждый день. Приятно осознавать, что приложил руку к этому успеху. Горжусь каждым членом команды", — приводит слова Боттаса GPFans.
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