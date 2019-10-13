В ФИА приняли протест «Рейсинг Пойнт» в отношении «Рено»

Руководство ФИА рассмотрит протест команды «Рейсинг Пойнт» в отношении «Рено». После завершения Гран-при Японии «Рейсинг Пойнт» подала заявление в ФИА по поводу легальности болидов французской конюшни.

В «Рейсинг Пойнт» подозревают, что на болидах «Рено» установлена система, которая регулирует баланс тормозов в зависимости от условий на трассе. Использование подобных систем запрещено техническим регламентом.

В ФИА приняли протест, но на данный момент итоговый протокол остаётся неизменным, сообщает страница «Рено» в социальной сети «Твиттер». Ожидается, что решение будет вынесено к среде, 16 октября. Если вина «Рено» будет доказана, то оба болида будут дисквалифицированы из итогового протокола Гран-при Японии.