Леклер пилотировал в 130R одной рукой, пытаясь поправить сломанное зеркало

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пытался поправить повреждённое зеркало заднего вида в одном из самых скоростных поворотов чемпионата — 130R. Видеозапись момента опубликовала пресс-служба Формулы-1 в своём твиттер-аккаунте.
«Да, проезжать 130R — это классно. Но что насчёт пилотирования одной рукой? Отличная работа, Шарль», — подписала видео пресс-служба серии.
Напомним, на первом круге Шарль столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, получив повреждения левой части болида — было сломано переднее антикрыло и повреждено зеркало заднего вида. Антикрыло было заменено на пит-стопе, а зеркало вскоре оторвалось от болида, что несколько ограничило видимость Леклеру до самого конца гонки.
Леклер финишировал на шестой позиции, но был оштрафован на 15 секунд и откатился на седьмое место.
- 13 октября 2019
-
18:26
-
17:31
-
16:54
-
16:47
-
15:44
-
15:18
-
14:27
-
14:11
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
12:57
-
12:53
-
12:37
-
12:30
-
12:18
-
12:12
-
12:12
-
11:58
-
11:50
-
11:36
-
11:35
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:29
-
10:21
-
10:11
-
10:03
-
09:51
-
09:41
-
06:26
-
05:40
-
05:37