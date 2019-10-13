Леклер пилотировал в 130R одной рукой, пытаясь поправить сломанное зеркало

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пытался поправить повреждённое зеркало заднего вида в одном из самых скоростных поворотов чемпионата — 130R. Видеозапись момента опубликовала пресс-служба Формулы-1 в своём твиттер-аккаунте.



«Да, проезжать 130R — это классно. Но что насчёт пилотирования одной рукой? Отличная работа, Шарль», — подписала видео пресс-служба серии.

Напомним, на первом круге Шарль столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, получив повреждения левой части болида — было сломано переднее антикрыло и повреждено зеркало заднего вида. Антикрыло было заменено на пит-стопе, а зеркало вскоре оторвалось от болида, что несколько ограничило видимость Леклеру до самого конца гонки.



Леклер финишировал на шестой позиции, но был оштрафован на 15 секунд и откатился на седьмое место.