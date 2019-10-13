Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Болид Ферстаппена потерял 20-25 процентов прижимной силы из-за аварии с Леклером

Болид Ферстаппена потерял 20-25 процентов прижимной силы из-за аварии с Леклером
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Шарля Леклера на первом круге гонки Гран-при Японии. По словам Хорнера, болид Ферстаппена потерял 20-25 процентов прижимной силы из-за аварии с Леклером.

«На болиде Макса оказались серьёзные повреждения днища. Он потерял 20-25 процентов прижимной силы из-за аварии с Леклером. Не было смысла продолжать гонку, просто добавляя пробег на детали, так что мы приняли решение снять болид с гонки.

Думаю, стюарды приняли правильное решение, взяв этот инцидент на рассмотрение. В этой ситуации было достаточно места, чтобы созранить траекторию, а Макс был явно впереди. Стюарды хотят позволить пилотам гоняться, но иногда всё заходит слишком далеко», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019