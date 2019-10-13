Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Шарля Леклера на первом круге гонки Гран-при Японии. По словам Хорнера, болид Ферстаппена потерял 20-25 процентов прижимной силы из-за аварии с Леклером.
«На болиде Макса оказались серьёзные повреждения днища. Он потерял 20-25 процентов прижимной силы из-за аварии с Леклером. Не было смысла продолжать гонку, просто добавляя пробег на детали, так что мы приняли решение снять болид с гонки.
Думаю, стюарды приняли правильное решение, взяв этот инцидент на рассмотрение. В этой ситуации было достаточно места, чтобы созранить траекторию, а Макс был явно впереди. Стюарды хотят позволить пилотам гоняться, но иногда всё заходит слишком далеко», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
- 13 октября 2019
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