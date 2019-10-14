Норрис, несмотря на столкновение с Албоном, похвалил пилота «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис похвалил гонщика «Ред Булл» Александера Албона за атаку на первых кругах Гран-при Японии.
Попытка обгона Албона привела к небольшому контакту, из-за которого Норрису пришлось заехать в боксы и откатиться в конец пелотона. Однако Ландо не стал обвинять оппонента в случившемся, а, наоборот, отметил, что это был чистый обгон.
«На мой взгляд, контакта не было. Албон совершил отличный манёвр. Мои тормоза полностью перегрелись из-за обломков от болида Леклера. Из-за этого я заблокировал переднее правое колесо.
Он не получил штраф, не так ли? Это хорошо. Да, он заставил меня уйти с траектории. Это гонки, так и должно быть. Он провел хорошую атаку по внутренней траектории, это был честный и чистый обгон», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
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