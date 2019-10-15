Хорнер намекнул, что Албон — фаворит в борьбе за место в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что пилот команды Александер Албон — фаворит в борьбе за место в австрийской конюшне на 2020 год. Напомним, другим претендентом на это место всё ещё остаётся гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли.

«Албон делает прекрасную работу, и всё в его руках. Думаю, здорово, что он на равных боролся с Максом в четырёх квалификациях. Кроме того, он впервые выступал на „Сузуке“ и был хорош. Он определённо делает отличную работу. Пока у него всё получается на суперуровне.

Но не стоит ожидать, что решение о его контракте с «Ред Булл» будет анонсировано в ближайшие дни. У нас много времени. Все пилоты программы на контракте с нами, и нет нужды в спешке. Но пока я очень доволен Албоном", — приводит слова Хорнера Planet F1.