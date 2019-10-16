ФИА допустила ошибку, когда оштрафовала Леклера

13 октября на автодроме «Сузука» прошла гонка Гран-при Японии. По её завершению пилот «Феррари» Шарль Леклер получил штраф в 15 секунд. 5 секунд к итоговому времени монегаску добавили за инцидент с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге. Ещё десять секунд штрафа Шарль получил за пилотаж повреждённого болида. Наказание по последнему нарушению в официальном заявлении ФИА обосновывалось пунктом 38.3 (d) регламента. Однако этот пункт предусматривает штраф в 30 секунд. Это дало основание говорить о том, что штраф Леклера должен был быть ещё больше.

В ФИА признали ошибку, но на деле она оказалась немного иного характера. Его текстовый вариант был прописан правильно, а вот нумерация пункта регламента, в соответствии с которым был наказан Леклер — ошибочна, сообщает RaceFans.

Напомним, что из-за наказания в 15 секунд Шарль опустился в итоговом протоколе с шестого на седьмое место.