Шварцман, Тиктум и Давид Шумахер выступят на Гран-при Макао

Организаторы Гран-при Макао Формулы-3 опубликовали предварительный список участников гонки 2019 года. Команда «Према» заявила всех гонщиков, представлявших её в нынешнем сезоне Формулы-3, — чемпиона серии россиянина Роберта Шварцмана, а также вице-чемпиона Маркуса Армстронга и занявшего третье место Джехана Дарувалу. Выступят в Макао и другие ведущие гонщики Формулы-3 — Юри Випс, Кристиан Лундгор и Джейк Хьюз.



Среди участников также можно выделить действующего победителя Гран-при Макао Дэниела Тиктума, который в 2019 году лишился поддержки «Ред Булл». Также на гонку заявились Фердинанд Габсбург, который в 2017 году попал в аварию на самом финише в борьбе за победу, сын Ральфа Шумахера Давид и гонщик Формулы-2 Каллум Айлотт.



В заявочном листе ещё остаётся шесть свободных мест.