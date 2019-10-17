Ферстаппен уверен в мощи двигателя «Хонды» в 2020 году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от следующего сезона. Голландец дал понять, что не сомневается в надёжности и мощности двигателя «Хонды».

«Конечно, минувшие два сезона были не такими сильными, как мы надеялись. Надежды на серьёзный шаг и борьбу за титул не оправдались. Конечно, мы всегда ставим самые высокие цели, но вопрос в том, возможно ли их добиться.

Чтобы включиться в гонку за титул, нам необходимо сделать большой шаг во всех аспектах. Именно поэтому мы переключились на 2020 год, в нынешнем сезоне мы уже не выиграем ничего. Знаем, что «Хонда» сделает свою работу в 2020 году, и это гарантирует, что в следующем сезоне наша машина будет ещё лучше", — приводит слова Ферстаппена GPblog.