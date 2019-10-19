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«Ред Булл» прекратит сотрудничество с О'Уордом

«Ред Булл» прекратит сотрудничество с О'Уордом
Авто / Формула-1 0

18 октября стало известно, что пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс выступит на заключительном этапе Супер Формулы нынешнего сезона. В команде Team Mugen эстонец заменит другого пилота связанного с «Ред Булл» Патрисио О'Уорда. О планах австрийской программы на мексиканца тогда не сообщалось. Теперь же стало известно, что О'Уорд покинет «Ред Булл», сообщает Racer. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в IndyCar, где может присоединиться к проекту «Макларена».

О'Уорд стал пилотом программы «Ред Булл» весной 2019 года. Первоначально ему выписывали серьёзные авансы, а также рассчитывали на то, что в скором времени он получит суперлицензию. Однако изменения правил в начислении баллов в суперлицензии усложнили эту задачу для Патрисио и в итоге «Ред Булл» решил отказаться от партнёрства с молодым гонщиком.

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