«Ред Булл» прекратит сотрудничество с О'Уордом

18 октября стало известно, что пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс выступит на заключительном этапе Супер Формулы нынешнего сезона. В команде Team Mugen эстонец заменит другого пилота связанного с «Ред Булл» Патрисио О'Уорда. О планах австрийской программы на мексиканца тогда не сообщалось. Теперь же стало известно, что О'Уорд покинет «Ред Булл», сообщает Racer. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в IndyCar, где может присоединиться к проекту «Макларена».

О'Уорд стал пилотом программы «Ред Булл» весной 2019 года. Первоначально ему выписывали серьёзные авансы, а также рассчитывали на то, что в скором времени он получит суперлицензию. Однако изменения правил в начислении баллов в суперлицензии усложнили эту задачу для Патрисио и в итоге «Ред Булл» решил отказаться от партнёрства с молодым гонщиком.