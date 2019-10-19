Ферстаппен считает, что Риккардо не помог бы «Ред Булл» в развитии болида

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что Даниэль Риккардо вряд ли помог бы команде с развитием болида в этом году. Австралиец в прошлом сезоне принял решение перейти в «Рено».



«Не думаю, что он мог бы внести большой вклад в развитие RB15. Единственное отличие на сегодня состоит в том, что в последние годы мы могли выбрать различные пути в настройках. Остановиться на моём балансе или на его, иногда наши инженеры их комбинировали. Это трудно сделать, когда партнёром является новичок. Особенно если он приезжает на какие-то трассы впервые.

Теперь мне приходится самому пробовать больше вариантов настроек. А на свободных заездах на это не так уж много времени.

В конце концов, автомобиль должен быть разработан в аэродинамической трубе. Если допустить ошибки там, то никакими настройками это не исправить», — приводит слова Ферстаппена GPblog.