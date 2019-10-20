Хэмилтон: добиться побед самостоятельно невозможно, дело в команде и людях

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который находится в шаге от завоевания шестого титула чемпиона мира, признался, что не считает возможным достижение успеха без правильного окружения. По словам британца, к его победам приложило руку множество людей.
«Добиться побед самостоятельно невозможно, дело в команде и людях. Суть в командной работе и том, кто тебя окружает. Из этого нужно пытаться извлечь пользу и показать поддержку, которую оказывают те или иные люди своей упорной работой. Всегда есть кто-то, кто поддерживает тебя. Для меня это прежде всего был отец. Он помогал мне ещё со времён картинга. Он стоял на картодроме и следил за торможением, он помогал, когда мне было восемь лет.
Большое значение для карьеры имел и Рон Деннис. Без него я бы, вероятно, не попал в Формулу-1. Он взял меня под крыло, когда я был очень молод. Также мне помогал мой врач Аки Хинтца, умерший несколько лет назад", — приводит слова британца Speedweek.
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