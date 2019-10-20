Грожан придумал, как на ТВ могут показывать середняков и лидеров одновременно

Пилот «Хааса» Ромен Грожан озаботился проблемами качества трансляций Формулы-1. В частности, француза беспокоит, что операторы часто игнорируют яркие сражения в средней группе, показывая вместо этого лидирующую группу, где чаще всего борьбы бывает гораздо меньше. Дабы решить эту проблему и вместе с тем не убирать из трансляций пилотов топ-команд, Грожан предложил новый формат трансляций.

«Битва, которая была у нас на последнем круге в Сингапуре, была более захватывающей, чем просто финиш лидеров гонки. Возможно, разделение экрана было бы достаточно классным решением. В таком случае можно будет видеть как лидеров, так и борьбу на другой части экрана.

Обладатели прав на трансляции могли бы делать свою работу лучше, показывать больше битв. Борьба колесо в колесо — это то, чего так не хватает и что хотят видеть люди", — цитирует Грожана GPblog.