Хэмилтон рассказал, с кем из пилотов прошлого хотел бы выступать в одной команде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему бы хотелось выступать в одно время с Айртоном Сенной и быть его партнёром по команде. По его словам, он всегда восхищался трёхкратным чемпионом мира.
«Я родился и рос в 80-е годы прошлого века, поэтому моим любимым пилотом был Айртон. Он остаётся им и по сей день. Мне всегда хотелось поработать вместе с ним в одной команде. Только так можно чему-то научиться. Кроме того, сравнить себя с другим пилотом удаётся лишь тогда, когда у вас одинаковые болиды.
Хотел бы попробовать себя за рулём болида Формулы-1 конца 1980-х или начала 1990-х. Мне нравились эти машины с широкими шинами, очень низким шасси и механической коробкой передач. Да и двигатели V10 и V12 звучали великолепно», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.
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