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Хэмлин выиграл этап NASCAR в Канзас-Сити. Кезеловски сенсационно вылетел

Хэмлин выиграл этап NASCAR в Канзас-Сити. Кезеловски сенсационно вылетел
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Канзас-Сити завершилась финальная гонка второго раунда плей-офф чемпионата NASCAR. Первым финишировал Дэнни Хэмлин. Вторым стал Чейз Эллиотт, третьим финишировал Кайл Буш, а Курт Буш и Уильям Байрон замкнули топ-5.

Главной сенсацией гонки стала неудача Бреда Кезеловски. После 19-го места Кезеловски не сумел отобраться в восьмёрку гонщиков, которые теперь продолжат борьбу за титул. В борьбе за последнее проходное место Кезеловски уступил три очка Эллиотту.

Вместе с Эллиоттом в топ-8 отобрались выигравшие гонки Дэнни Хэмлин, Кайл Ларсон и Райан Блэйни, а также Мартин Трукс, Кевин Харвик, Кайл Буш и Джои Логано.

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