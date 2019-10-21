Норрис: на нашем болиде легко допустить ошибку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о болиде команды образца 2019 года. По словам Норриса, на этом болиде очень легко допустить ошибку.



«Наша сила в командной работе, сейчас она действительно хороша. Слабые стороны болида — это медленные повороты, машина не любит таких поворотов, она ни на что там не годится. Именно там мы теряем время на круге. И на ошибках, будь то пит-стопы или решение не ставить круг в квалификации.



На нашей машине легко совершить ошибку, поэтому мы довольно часто вылетаем в первом или втором сегментах. Я уверен, что мы привезём обновления, но ничего серьёзного мы не планируем. Уже в начале сезона команда начала работу над следующим сезоном», — приводит слова Ландо Норриса GPToday.