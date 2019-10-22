Экс-пилот Ф-1 не исключил перехода Ферстаппена в «Макларен»

Бывший гонщик Формулы-1 голландец Роберт Дорнбос, выступавший за «Джордан», «Минарди» и «Ред Булл», предположил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может оказаться в «Макларене» в 2021 году, когда в силу вступит новый регламент. С сезона-2021 «Макларен» перейдёт на моторы «Мерседеса».
Ферстаппен связан контрактом с «Ред Булл» до 2020 года включительно.
«В 2020-м ничего не случится. Макс не может никуда уйти. А после этого его ожидает сложный выбор.
Максу предстоит выбирать между двумя командами. Или тремя, если включить сюда «Макларен». Они хорошо выступают и способны стать серьёзной силой, когда вернутся на двигатели «Мерседеса».
Одно можно сказать наверняка: «Мерседес» не сможет доминировать в Формуле-1 ещё четыре сезона», — приводит слова Дорнбоса GrandPX.news.
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