Ферстаппен попросил «Ред Булл» и «Хонду» больше рисковать

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попросил команду и мотористов больше рисковать в оставшихся гонках сезона.

За четыре этапа до окончания сезона на счету Ферстаппена, выигравшего две гонки и занимающего четвёртое место в личном зачёте, 212 очков. «Ред Булл», на счету которого 323 очка, занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу», который уже обеспечил себе чемпионство, и «Феррари».

«Нам уже почти нечего терять. Мы определённо можем рисковать больше. Надеюсь, я смогу прибавить и квалифицироваться впереди «Мерседеса» или «Феррари», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Ранее Ферстаппен признался, что не рассчитывает на победы в оставшихся гонках сезона, несмотря на то что дважды выигрывал Гран-при Мексики: в 2017 и 2018 годах.

Ферстаппен пошутил, что проведёт ещё две гонки и уйдёт из Ф-1