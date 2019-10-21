Ферстаппен попросил «Ред Булл» и «Хонду» больше рисковать

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попросил команду и мотористов больше рисковать в оставшихся гонках сезона.
За четыре этапа до окончания сезона на счету Ферстаппена, выигравшего две гонки и занимающего четвёртое место в личном зачёте, 212 очков. «Ред Булл», на счету которого 323 очка, занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу», который уже обеспечил себе чемпионство, и «Феррари».
«Нам уже почти нечего терять. Мы определённо можем рисковать больше. Надеюсь, я смогу прибавить и квалифицироваться впереди «Мерседеса» или «Феррари», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Ранее Ферстаппен признался, что не рассчитывает на победы в оставшихся гонках сезона, несмотря на то что дважды выигрывал Гран-при Мексики: в 2017 и 2018 годах.
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