Ферстаппен исключил, что поборется за победы в оставшихся гонках сезона

По словам гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ему не удастся претендовать на победу на оставшихся этапах сезона-2019. В 2019 году осталось провести четыре этапа: Гран-при Мексики, США, Бразилии и Абу-Даби.
Ферстаппен дважды выигрывал Гран-при Мексики — в 2017 и 2018 годах.
«Не думаю, что в календаре осталась хоть одна трасса, где мы сможем особенно хорошо выступить. Если мы сможем финишировать недалеко от подиума или заканчивать на подиуме каждый уик-энд, думаю, это станет максимумом для нас в настоящий момент.
Надо оставаться реалистом. Конечно, мы хорошо выступали в Мексике в последние два сезона. Но этот сезон складывается для нас труднее — имею в виду баланс машины. Не ожидаю, что мы повторим успех, особенно если посмотреть на «Феррари», чьи гонщики очень быстры на прямых в этом сезоне», — цитирует Ферстаппена Autosport.
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