Пилоты «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии, Квят получил один балл

Пилоты «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг исключены из протокола гонки Гран-при Японии, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, после завершения этапа команда «Рейсинг Пойнт» подала в ФИА протест, оспаривая легальность болидов французской команды. В частности, вопросы вызывали системы, связанные с корректировками тормозного баланса машин.
Рассмотрев жалобу от «Рейсинг Пойнт», в ФИА приняли решение исключить обоих пилотов «Рено» из протокола. Систему признали соответствующей техническому регламенту, но вместе с тем стюарды посчитали, что она являлась электронным помощником пилотов.
Напомним, по итогам гонки в Японии Даниэль Риккардо финишировал на шестой позиции, а его напарник Нико Хюлькенберг стал десятым.
Таким образом, команда «Рено» в Кубке конструкторов потеряла сразу девять баллов, но всё же сохранила пятое место в зачёте. В результате исключения Риккардо и Хюлькенберга из протоколов кардинально изменилось распределение мест с шестого по десятое.
Так, шестая позиция теперь у Шарля Леклера, седьмое место у Пьера Гасли, следом идут Серхио Перес и Лэнс Стролл, а замыкает топ-10 Даниил Квят.
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