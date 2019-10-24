Прост предположил, что борьба Леклера и Феттеля ещё сыграет на руку «Мерседесу»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поделился мнением о ситуации в «Феррари», где напарником Себастьяна Феттеля, на счету которого также четыре титула, является 22-летний Шарль Леклер.

Поначалу считалось, что Феттель зарекомендует себя в качестве первого пилота «Феррари». Однако за четыре этапа до окончания сезона Леклер опережает напарника на девять очков.

«Считаю, «Феррари» будет сильной в следующем сезоне. Им придётся как-то справляться с борьбой, которую устроят Шарль и Себастьян. Если у них будет хорошая машина и они будут бороться за титул, это может сыграть на руку «Мерседесу», — приводит слова Проста GrandPX.news.

По итогам Гран-при Японии «Мерседес» досрочно обеспечил себе шестой подряд Кубок конструкторов. В личном зачёте титул достанется кому-то из пары Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас. Британец опережает финна на 64 очка.

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