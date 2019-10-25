Хюлькенберг не считает, что решение ФИА скажется на конкурентоспособности «Рено»

23 октября стало известно, что в ФИА решили удовлетворить протест «Рейсинг Пойнт» в отношении «Рено». Результатом этого стало исключение пилотов французской команды из протокола Гран-при Японии. Руководство конюшни призвало Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга не комментировать ситуацию на этапе в Мексике. Риккардо согласился с таким решением боссов команды и отметил, что необходимо двигаться дальше. Хюлькенберг добавил, что произошедшее не повлияет на конкурентоспособность машины.
«Не думаю, что это сильно повлияет на нашу конкурентоспособность на трассе. Я спокоен», — приводит слова немца GrandPX.
Напомним, протест «Рейсинг Пойнт» был связан с системой, связанной с корректировками тормозного баланса машин. В итоге она была признана соответствующей техническому регламенту, но вместе с тем стюарды посчитали, что она являлась электронным помощником пилотов.
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