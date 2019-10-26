«Рено» нужен примерно месяц на решение, оставаться ли в Формуле-1

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что решение головного концерна о том, сохранять ли заводскую команду Формулы-1, будет зависеть от чёткости нового регламента. В «Рено» не хотят повторения ситуаций, как с инновационной системой изменения тормозного баланса, за применение которой пилоты команды были дисквалифицированы на Гран-при Японии.



«Мы поддерживаем правила, которые запланированы на 2021 год. Всё идёт в правильном направлении… При ограничении бюджетов шансы на успех выше. Однако наше решение о том, подпишем ли мы новый контракт с Формулой-1 до 2025 года, будет в том числе зависеть от того, насколько чётко будут прописаны эти правила и как в будущем будут вести себя команды друг с другом. Решение может занять пару недель. Возможно, процесс займёт месяц», — приводит слова Абитебуля Auto Motor und Sport.



При этом Абитебуль заверил, что сами по себе разбирательства после Гран-при Японии не повлияют на решение «Рено». Он добавил, что во главе обновлённого совета директоров концерна находятся люди, которые ранее поддерживали решение выступать в Формуле-1.

«Рено» пересмотрит стратегию развития компании и может покинуть Формулу-1