«Рено» нужен примерно месяц на решение, оставаться ли в Формуле-1

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что решение головного концерна о том, сохранять ли заводскую команду Формулы-1, будет зависеть от чёткости нового регламента. В «Рено» не хотят повторения ситуаций, как с инновационной системой изменения тормозного баланса, за применение которой пилоты команды были дисквалифицированы на Гран-при Японии.
«Мы поддерживаем правила, которые запланированы на 2021 год. Всё идёт в правильном направлении… При ограничении бюджетов шансы на успех выше. Однако наше решение о том, подпишем ли мы новый контракт с Формулой-1 до 2025 года, будет в том числе зависеть от того, насколько чётко будут прописаны эти правила и как в будущем будут вести себя команды друг с другом. Решение может занять пару недель. Возможно, процесс займёт месяц», — приводит слова Абитебуля Auto Motor und Sport.
При этом Абитебуль заверил, что сами по себе разбирательства после Гран-при Японии не повлияют на решение «Рено». Он добавил, что во главе обновлённого совета директоров концерна находятся люди, которые ранее поддерживали решение выступать в Формуле-1.
- 26 октября 2019
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:22
-
00:15
-
00:08
- 25 октября 2019
-
23:35
-
22:45
-
21:24
-
20:33
-
20:05
-
19:38
-
18:48
-
17:59
-
16:10
-
15:15
-
14:16
-
13:50
-
13:35
-
12:40
-
11:34
-
11:07
-
10:59
-
10:53
-
10:51
-
10:48
-
10:40
-
10:32
-
10:13
-
09:38
-
09:08
-
01:00
-
00:57
- 24 октября 2019
-
23:05
-
21:49