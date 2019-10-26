К. Уильямс считает, что команда правильно решила не давать Кубице новое крыло

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировала неприятную ситуацию на Гран-при Японии, когда Роберт Кубица раскритиковал решение не ставить на его машину экспериментальное переднее антикрыло в квалификации и гонке. При этом в квалификации поляк попал в аварию, сломав старое антикрыло.
«Случившееся в квалификации доказало, что мы, вероятно, приняли правильное решение. Мы не хотели рисковать этим антикрылом. Никогда не предполагалось, что мы будем использовать это крыло в гонке. Такого намерения не было. Это была тестовая деталь только для использования в пятницу. Очевидно, она показала свою сильную сторону. Но нам нужно провести немало сравнительной работы, чтобы понять, почему она так сильна, так что мы не хотели рисковать — особенно в уик-энд, когда погода не была идеальной.
Меня не было на трассе, так что я не знаю, какие шли обсуждения между инженерами. Но перед отправкой на уик-энд не было плана использовать это крыло в гонке. В конечном счёте решение всё равно за мной, на трассе я или нет.
Не думаю, что нужно вдаваться в детали, кто и что говорил во время уик-энда. Это словно вынос на публику грязного белья. Мы приняли верное решение для команды — с учётом наших целей на ближайшие недели.
Вероятно, я не была совсем уж удивлена реакцией Роберта. Уверена, для Роберта эта ситуация была разочаровывающей. Это крыло добавляло скорости, а он, как гонщик, хочет иметь максимально хорошую машину. Но, повторюсь, нужно думать о глобальных перспективах», — приводит слова Уильямс RaceFans.
Перед третьей тренировкой Гран-при Мексики новое антикрыло было установлена на обоих болидах «Уильямса».
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