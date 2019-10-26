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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторая позиция у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, третьим стал ещё один пилот «Скудерии» — Себастьян Феттель.

Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон примет старт с четвёртой позиции. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым, его напарник Пьер Гасли замкнул топ-10.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,758
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,266
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,412
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,504
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,578
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,580
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,256
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,564
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,711
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,828

Не прошли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.16,687
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,885
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.16,933
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,967
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,269

Не прошли в третий сегмент:

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,065
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,436
18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,599
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,823
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,179

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