Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый

На автодроме в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторая позиция у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, третьим стал ещё один пилот «Скудерии» — Себастьян Феттель.

Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон примет старт с четвёртой позиции. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым, его напарник Пьер Гасли замкнул топ-10.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,758

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,266

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,412

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,504

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,578

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,580

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,256

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,564

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,711

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,828



Не прошли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.16,687

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,885

13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.16,933

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,967

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,269



Не прошли в третий сегмент:



16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,065

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,436

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,599

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,823

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,179