Квят не согласен со штрафом за аварию с Хюлькенбергом

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 11-й результат в гонке Гран-при Мексики и решение стюардов наказать его 10-секундным штрафом за контакт с Нико Хюлькенбергом на финише.



«Мы знали, что при наших стартовых шинах сегодня может прийтись сложно. Но у нас все равно были высокие надежды на попадание в очки. Думаю, гонка была очень сильной, учитывая обстоятельства. В каком-то плане мы навредили собственной гонке сильной квалификацией.



Я весьма расстроен полученным штрафом, потому что я как гонщик не согласен с ним — ведь нам сказали, что нам позволено бороться. Нико оборонялся, я атаковал — такие вещи случаются, особенно в последнем повороте финального круга.



Несмотря на это, я чувствую себя очень сильно после этого уик-энда: пятница, квалификация и гонка получились для меня очень сильными. Так что я с нетерпением жду возвращения на трассу в Остине», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

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