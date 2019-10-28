Боттас: Макс сам виноват в проколе

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном на первых кругах Гран-при Мексики.



«Макс абсолютно неожиданно оказался рядом со мной в 13-м повороте. Мне было некуда отвернуть, и между нами произошёл контакт. Этот инцидент закончился для Макса проколом заднего правого колеса. Я не имел возможности увернуться, так что Макс сам был виноват в этом эпизоде.



Есть ли разница в действиях с Максом и другими соперниками? Все гонщики отличаются друг от друга. Кто-то является более агрессивным, кто-то менее. Я не соревновался на трассе с каждым из них, так что не могу сказать подробно о всех пилотах», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт ФИА.