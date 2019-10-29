Албон: многие думали, что лучшим выбором был бы Квят

Пилот «Ред Булл» Александер Албон считает, что в австрийской команде не ошиблись, выбрав в качестве замены Пьеру Гасли его, а не Даниила Квята.
«В конце минувшего года, когда я ещё был вовлечён в борьбу в Формуле-2 с Джорджем Расселлом, у меня уже были контакты с „Ред Булл“. Это больше касалось работы на симуляторе.
Конечно, теперь я чувствую больше гарантий, но знаю, что мне есть куда прогрессировать. Что касается моего перехода из «Торо Россо» в «Ред Булл», то первая гонка была полна стресса. Я хотел фокусироваться на гонке, но в то же время ко мне было привлечено повышенное внимание. Это были несколько стрессовых дней. Был рад, когда финишировал в Бельгии на пятом месте. Это помогло закрыть рот некоторым людям. В то время многие думали, что лучшим выбором для «Ред Булл» был бы Квят. Мои результаты показали, что, возможно, я не такой плохой выбор для команды", — приводит слова Албона GPBlog.
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