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Албон рассказал о советах, которые даёт ему Марко

Албон рассказал о советах, которые даёт ему Марко
Авто / Формула-1 0

По словам гонщика «Ред Булл» Александера Албона, гоночный консультант команды Хельмут Марко посоветовал ему не думать о том, что будет в следующем сезоне, а сосредоточиться на собственных выступлениях.

Албон вместе с российским гонщиком Даниилом Квятом и французом Пьером Гасли входит в тройку кандидатов на место напарника Макса Ферстаппена в сезоне-2020.

«Пока от Марко не было комментариев. Мне надо лишь заниматься своим делом. Конечно, он даёт советы в отношении того, где мне следует прибавить, вот и всё. Такое происходит каждый уик-энд. Конечно, он тоже хочет от меня максимального результата.

Я не так часто думаю обо всём этом. Разумеется, я хочу остаться в команде в следующем году, это очевидная цель. Было бы неплохо об этом знать. Но я не слишком переживаю по этому поводу», — цитирует Албона Crash.

Хэмилтон надеется, что «Ред Булл» продолжит поддерживать Албона
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