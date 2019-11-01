Албон рассказал о советах, которые даёт ему Марко

По словам гонщика «Ред Булл» Александера Албона, гоночный консультант команды Хельмут Марко посоветовал ему не думать о том, что будет в следующем сезоне, а сосредоточиться на собственных выступлениях.
Албон вместе с российским гонщиком Даниилом Квятом и французом Пьером Гасли входит в тройку кандидатов на место напарника Макса Ферстаппена в сезоне-2020.
«Пока от Марко не было комментариев. Мне надо лишь заниматься своим делом. Конечно, он даёт советы в отношении того, где мне следует прибавить, вот и всё. Такое происходит каждый уик-энд. Конечно, он тоже хочет от меня максимального результата.
Я не так часто думаю обо всём этом. Разумеется, я хочу остаться в команде в следующем году, это очевидная цель. Было бы неплохо об этом знать. Но я не слишком переживаю по этому поводу», — цитирует Албона Crash.
- 1 ноября 2019
-
10:11
-
09:06
-
01:16
-
01:06
-
00:48
-
00:20
- 31 октября 2019
-
23:55
-
22:22
-
21:37
-
21:33
-
21:09
-
20:41
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
19:34
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:13
-
17:52
-
16:07
-
14:46
-
14:04
-
13:05
-
12:15
-
11:06
-
10:21
-
09:34
-
01:00
-
00:54
- 30 октября 2019
-
23:53
-
21:23
-
20:07