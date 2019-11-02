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Владелец Rich Energy обвинил Зака Брауна во лжи

Владелец Rich Energy обвинил Зака Брауна во лжи
Авто / Формула-1 0

Владелец Rich Energy Уильям Стори потребовал от руководителя «Макларена» Зака Брауна извиниться за то, что он опроверг факт переговоров с компанией — производителем энергетических напитков.

«Просим Зака Брауна принести извинения за его ложные высказывания. Наш генеральный директор встречался с ним несколько раз в этом году в его клубе «Альфред» и на этапах Гран-при, чтобы обсудить сделку», — написал Уильям Стори в «Твиттере».

Напомним, ранее Брауну пришлось прокомментировать неожиданное сообщение в «твиттере» компании — производителя энергетических напитков Rich Energy. В твите был указан хештег #НоваяСделка, а также хештеги #Макларен и #Рено — нынешнего поставщика моторов «Макларена». Считается, что «твиттер» Rich Energy лично ведёт глава компании — Уильям Стори. Браун заявил, что они не ведут переговоров, а Стори просто хочет снова привлечь внимание общественности.

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