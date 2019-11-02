«Макларен» не станет возвращать Алонсо в Формулу-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что команда не рассматривает возможность возвращения в Формулу-1 Фернандо Алонсо. «Макларен» планирует и дальше сотрудничать с испанцем, но не в Формуле-1. Так, в следующем сезоне в «Королевских гонках» «Макларен» будут представлять Карлос Сайнс-младший и Ландо Норрис.

«Текущий контракт Алонсо с нами истекает в конце года. Ближе к концу года мы поговорим с ним о будущем. У нас уже есть состав в IndyCar. Рассматриваем варианты и с WEC. К тому же у нас есть Мика Хаккинен в качестве посла бренда.

Думаю, мы поговорим с Фернандо и решим, чего хотим мы и чего хочет он. Имеет ли смысл продолжение сотрудничества? Но я считаю Фернандо удивительным талантом. У нас с ним очень хорошие взаимоотношения.

В Формуле-1 мы уже решили двигаться дальше с пилотами, имеющимися в нашем распоряжении. Что касается Алонсо, посмотрим, мы открыты к разным видам сотрудничества», — приводит слова Брауна RaceFans.