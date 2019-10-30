Алонсо признал, что у него почти нет шансов выиграть «Дакар»
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что не особо рассчитывает на победу в ралли-рейде «Дакар», который пройдёт в январе 2020 года. Ранее стало известно, что Алонсо выступит в гонке в составе экипажа «Тойоты» в классе внедорожников, а его штурманом станет Марк Кома, пятикратный победитель «Дакара» в классе мотоциклов.
«Учитывая опыт, могу сказать, что нам нельзя ставить себе цель победить. Но глупо стартовать и думать, что шансы на победу равны нулю. Я бы сказал, что вероятность моей победы — один процент.
Не думаю, что стану участвовать в «Дакаре» каждый год. Я бы не сравнил эту гонку с «500 милями Индианаполиса». Но я буду лучше готов, если мне ещё раз захочется выступить в ней», — цитирует Алонсо El Mundo.
«Будем бить его, как били». Отец Хабиба — о стремлении Макгрегора к реваншу
Читайте также
- 30 октября 2019
-
12:02
-
11:19
-
10:05
-
09:01
-
01:00
-
00:50
- 29 октября 2019
-
23:57
-
21:43
-
20:42
-
19:59
-
18:59
-
17:52
-
17:43
-
16:30
-
15:10
-
14:04
-
13:10
-
12:10
-
11:10
-
10:05
-
09:03
-
00:53
- 28 октября 2019
-
23:49
-
22:45
-
21:53
-
21:09
-
20:14
-
19:45
-
18:56
-
18:30
-
18:01
-
16:40
-
15:52
-
15:16
-
15:02
Партнерский контент