Алонсо признал, что у него почти нет шансов выиграть «Дакар»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что не особо рассчитывает на победу в ралли-рейде «Дакар», который пройдёт в январе 2020 года. Ранее стало известно, что Алонсо выступит в гонке в составе экипажа «Тойоты» в классе внедорожников, а его штурманом станет Марк Кома, пятикратный победитель «Дакара» в классе мотоциклов.

«Учитывая опыт, могу сказать, что нам нельзя ставить себе цель победить. Но глупо стартовать и думать, что шансы на победу равны нулю. Я бы сказал, что вероятность моей победы — один процент.

Не думаю, что стану участвовать в «Дакаре» каждый год. Я бы не сравнил эту гонку с «500 милями Индианаполиса». Но я буду лучше готов, если мне ещё раз захочется выступить в ней», — цитирует Алонсо El Mundo.