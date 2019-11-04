Боттас: у меня в запасе есть следующий сезон

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при США, на котором он одержал победу. Его напарник, Льюис Хэмилтон финишировал вторым и досрочно стал чемпионом мира 2019 года. Этот титул стал шестым для Хэмилтона.



«Это отличная победа. Приятно. Я отлично чувствовал себя в машине со вчерашнего дня. У нас был отличный темп и я очень доволен победой. Это единственное, что я мог сделать с точки зрения чемпионской гонки, всё остальное оставалось за Льюисом.



Большие поздравления Льюису. Я потерпел неудачу в достижении цели в нынешнем сезоне, но у меня в запасе есть следующий сезон. Льюис заслужил этого. Он великий чемпион», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.



Валттери Боттас обеспечил себе вице-чемпионство благодаря этой победе.