«Макларен» подтвердил разрыв 163-миллионного контракта с топливным спонсором
В «Макларене» официально подтвердили, что прекращают отношения с топливным спонсором компанией Petrobras, 64% акций которой принадлежит правительству Бразилии. Ранее сообщалось, что общая сумма соглашения — £ 163 млн.
В сообщении пресс-службы «Макларена» сказано, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Мы хотели бы поблагодарить Petrobras за партнёрство и поддержку. Мы уважаем их технические и научные возможности.
Нет сомнений в том, что их технические специалисты добились большого прогресса, пока мы работали вместе», — сказал генеральный директор «Макларена» Зак Браун.
Объявление о прекращении сотрудничества выпущено в преддверрии Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.
Топливный спонсор «Макларена» разорвёт 163-миллионный контракт в ближайшие дни
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