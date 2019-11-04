«Макларен» подтвердил разрыв 163-миллионного контракта с топливным спонсором

В «Макларене» официально подтвердили, что прекращают отношения с топливным спонсором компанией Petrobras, 64% акций которой принадлежит правительству Бразилии. Ранее сообщалось, что общая сумма соглашения — £ 163 млн.

В сообщении пресс-службы «Макларена» сказано, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы хотели бы поблагодарить Petrobras за партнёрство и поддержку. Мы уважаем их технические и научные возможности.

Нет сомнений в том, что их технические специалисты добились большого прогресса, пока мы работали вместе», — сказал генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

Объявление о прекращении сотрудничества выпущено в преддверрии Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.