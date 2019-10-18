Топливный спонсор «Макларена» разорвёт 163-миллионный контракт в ближайшие дни

Бразильская нефтяная компания Petrobras, поставляющая топливо и масла «Макларену», в ближайшее время официально объявит о прекращении сотрудничества с командой, сообщает Motorsport.

64% акций Petrobras принадлежит правительству Бразилии. В 2018 году было объявлено о долгосрочном партнёрстве компании с «Маклареном». Однако президент Бразилии Жаир Болсонару ещё в мае 2019 года утверждал, что хочет отозвать пятилетнее соглашение.

С тех пор Petrobras и «Макларен» ведут переговоры на тему разрыва соглашения. Стало известно, что вскоре о разрыве контракта объявят официально.

«Неоправданно дорогой спонсорский контракт Petrobras с «Маклареном» на сумму £ 163 млн расторгнут», — сказано в документе, опубликованном Министерством экономики Бразилии.

В «Макларене» отказались комментировать ситуацию, напомнив лишь, что дела такого рода представляют собой коммерческую тайну.