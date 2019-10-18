Топливный спонсор «Макларена» разорвёт 163-миллионный контракт в ближайшие дни

Бразильская нефтяная компания Petrobras, поставляющая топливо и масла «Макларену», в ближайшее время официально объявит о прекращении сотрудничества с командой, сообщает Motorsport.
64% акций Petrobras принадлежит правительству Бразилии. В 2018 году было объявлено о долгосрочном партнёрстве компании с «Маклареном». Однако президент Бразилии Жаир Болсонару ещё в мае 2019 года утверждал, что хочет отозвать пятилетнее соглашение.
С тех пор Petrobras и «Макларен» ведут переговоры на тему разрыва соглашения. Стало известно, что вскоре о разрыве контракта объявят официально.
«Неоправданно дорогой спонсорский контракт Petrobras с «Маклареном» на сумму £ 163 млн расторгнут», — сказано в документе, опубликованном Министерством экономики Бразилии.
В «Макларене» отказались комментировать ситуацию, напомнив лишь, что дела такого рода представляют собой коммерческую тайну.
- 18 октября 2019
-
16:18
-
16:05
-
14:58
-
13:46
-
12:22
-
11:42
-
10:34
-
09:26
-
00:49
- 17 октября 2019
-
23:50
-
22:59
-
21:58
-
21:16
-
19:40
-
19:20
-
18:04
-
16:33
-
15:05
-
14:32
-
13:44
-
13:25
-
12:04
-
10:54
-
10:10
-
09:21
-
01:15
- 16 октября 2019
-
23:54
-
22:43
-
21:58
-
20:54
-
19:38
-
18:22
-
17:19
-
16:05
-
15:14