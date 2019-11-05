В «Хаасе» намекнули, что предложат Кубице место призового пилота в 2021-м

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о ходе переговоров с Робертом Кубицей, который по окончании сезона-2019 покинет «Уильямс».

«Хаас» не может предложить Кубице место призового пилота в сезоне-2020, поскольку у команды есть контракты с Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном, и готовы лишь сделать его резервным пилотом. Но такой вариант не устраивает поляка, не желающего заниматься только работой на симуляторе.

Штайнер намекнул, что «Хаас» может предложить Кубице должность резервного гонщика в сезоне-2020 с обязательством сделать его призовым пилотом в 2021 году.

«Я действительно очень хочу привести к нам Роберта. Но я должен предложить ему что-то, что заинтересует его, в том числе и в контексте будущего», — цитирует Штайнера Nextgen-Auto.