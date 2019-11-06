Ди Монтедземоло назвал причину поражения «Феррари» в сезоне-2019

Лука ди Монтедземоло, бывший президент «Феррари», объяснил, почему итальянская команда в 2019 году вновь упустила оба титула. Кубок конструкторов выиграл «Мерседес», а в личном зачёте победил его гонщик Льюис Хэмилтон, ставший шестикратным чемпионом мира.
По мнению ди Монтедземоло, который стоял у руля «Феррари», когда за неё выступал Михаэль Шумахер, команде из Маранелло помешало внутрикомандное сражение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.
«Я всегда делал ставку на одного гонщика, который выигрывал титул, а другой пилот нужен был ради добывания очков в зачёт Кубка конструкторов. Одной из проблем «Феррари» в этом году стало то, что им пришлось контролировать действия сразу двух топ-гонщиков Феттеля и Леклера.
Леклер удивил всех. Никто не ожидал, что он будет настолько быстр в свой первый сезон в «Феррари». Но он слишком много говорит по радио (во время гонки. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует ди Монтедземоло GPblog.
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