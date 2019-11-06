Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Формуле-1 прокомментировали второй подряд штраф Квята

В Формуле-1 прокомментировали второй подряд штраф Квята
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси поддержал решение судей Гран-при США оштрафовать Даниила Квята, несмотря на жалобы гонщика.

Квят, к результату которого на Гран-при Мексики добавили 10 секунд за столкновение с Нико Хюлькенбергом, в США получил аналогичный штраф в пять секунд за столкновение с Серхио Пересом. В обоих случаях россиянин финишировал в первой десятке, но в итоговом протоколе оказался за пределами зачётной зоны.

Маси признал, что инцидент с Пересом был не столь серьёзным, как столкновение с Хюлькенбергом, но подчеркнул, что судьи приняли правильное решение.

«Даниил был в гораздо лучшей позиции, чем было в случае с Нико. Но судьи поступили справедливо.

Он решился на позднее торможение, в результате чего произошёл контакт. Судьи изучили эпизод и приняли решение», — цитирует Маси RaceFans.

Квят: есть ощущение, что в моём случае стюарды более часто дают штрафы
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019