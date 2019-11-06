В Формуле-1 прокомментировали второй подряд штраф Квята

Гоночный директор ФИА Майкл Маси поддержал решение судей Гран-при США оштрафовать Даниила Квята, несмотря на жалобы гонщика.

Квят, к результату которого на Гран-при Мексики добавили 10 секунд за столкновение с Нико Хюлькенбергом, в США получил аналогичный штраф в пять секунд за столкновение с Серхио Пересом. В обоих случаях россиянин финишировал в первой десятке, но в итоговом протоколе оказался за пределами зачётной зоны.

Маси признал, что инцидент с Пересом был не столь серьёзным, как столкновение с Хюлькенбергом, но подчеркнул, что судьи приняли правильное решение.

«Даниил был в гораздо лучшей позиции, чем было в случае с Нико. Но судьи поступили справедливо.

Он решился на позднее торможение, в результате чего произошёл контакт. Судьи изучили эпизод и приняли решение», — цитирует Маси RaceFans.