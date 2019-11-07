Кузьмич — про Алонсо: видно, что человек или уже в теме, или втягивается в неё

Вчера, 6 ноября, стартовал третий этап чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам Al Ula Neom Rally 2019, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо выступает в этой гонке в рамках подготовки к «Дакару»-2020. Также в этой гонке принимают участие сразу три российских штурмана. Константин Жильцов ассистирует Язиду Аль-Раджи на Toyota Hilux, Алексей Кузьмич едет с Ахмедом Аль-Шегави на Nissan Navara, а Игорь Чудайкин выступает вместе с Хамадом Аль-Харби в категории NUTV на Yamaha.



В первый гоночный день участникам предстояло преодолеть 212 км. Победу одержал местный гонщик Ясир Сейдан. На третьей строчке расположился экипаж Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова на Toyota Hulux, их отставание от лидера составило 6 минут и 24 секунды из-за долгой замены пробитого колеса. Фернандо Алонсо финишировал четвёртым, отстав от лидера на 7 минут и 43 секунды. Обладатель Кубка мира в категории Т2 Ахмед Аль-Шегави завершил спецучасток на седьмой позиции. На этой гонке Ахмед едет в категории Т1, так как Тойоту Land Crouser, на которой они выступали с Алексеем Кузьмичем на предыдущем этапе, не успели починить. Россиянин поделился своим мнением о выступлении Алонсо.



«Мы с Фернандо пообщались на проверках, он даже сказал, что ралли-рейды ему нравятся больше. Это, на мой взгляд, даже логично: там всё время катаешься по кругу, а тут сплошные приключения, да и трассы интересные. Участие в этапе чемпионата Саудовской Аравии поможет Фернандо при подготовке к „Дакару“-2020. Он сегодня красиво и корректно обогнал нас на спецучастке. Было видно, что он понимает, что говорит ему штурман Марк Кома, потому что он не рванул за нами в правую шпильку, а просто взял точку и чуть-чуть пораньше срезал.



Видно, что человек или уже в теме, или по крайней мере втягивается в неё. И дальше, сколько мы его наблюдали на горизонте, каких-то грубых или глупых ошибок я не заметил в пилотировании. Всё очень чисто, чётко. Конечно, ему и „Тойота“ позволяет, но ведь и её можно перевернуть, как говорится. У Алонсо уже есть такой печальный опыт на первой гонке в Африке», — рассказал Кузьмич.