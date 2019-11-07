Вольф объяснил, за счёт чего «Мерседес» опять победил «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступления команды в сезоне-2019. Немецкий коллектив не отдаёт ни одного титула соперникам с 2014 года, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы.
После летнего перерыва гонщики «Феррари» завоевали шесть поулов подряд, однако выиграли всего три гонки из семи.
«Каждое новое чемпионство воспринимается как самое сложное. В этом году у нас были как взлёты, так и падения.
На протяжении довольно долгого времени наша машина не была самой быстрой по субботам, но по воскресеньям мы ошибались меньше всех (в квалификациях и в гонках соответственно. — Прим. «Чемпионата»). И это, вероятно, стало ключом к победе в чемпионате.
Когда мы не на поуле, но побеждаем в гонке, я получаю в десять раз больше сообщений, чем в случаях, когда мы побеждаем с поула», — приводит слова Вольфа Autosport.
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