В «Торо Россо» не ожидают возможности побороться за подиумы раньше 2023 года

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост признался, что не ждёт возможности бороться за подиумы раньше 2023 года, несмотря на радикальное изменение регламента в 2021 году.
«На 2021 год я, разумеется, надеюсь, как и все руководители команд. Но на самом деле команды средней группы получат шанс в 2023 году. Почему? Потому что в настоящее время три лучших команды вкладывают много денег в создание болидов на 2021 год. Это означает, что в 2019 и 2020 годах они будут прикладывать все усилия в разработку машины на 2021 год. Это в три-четыре раза больше, чем вложат команды средней группы.
Я не ожидаю успеха в 2021 году. Ограничение бюджетов будет введено в 2021 году, значит, топ-команды будут вынуждены сократить расходы на разработку, а затем команды, надеюсь, станут ближе друг к другу. Но я не ожидаю этого раньше 2023 года, потому что в 2021 году будут использовать разработки, сделанные в 2019 и 2020 годах, а команды в это время смогут тратить столько, сколько могут себе позволить.
В 2021-м команды могут использовать не больше, чем указано в ограничении бюджетов, что сократит возможность прогресса, то же самое — в 2022 году. После этого, я думаю, средняя группа подтянется к топ-командам, и это то, чего мы хотим достичь», — рассказал Франц Тост в интервью Beyond the Grid.
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