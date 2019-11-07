«Приходится просить сбавить скорость». Ферстаппену страшно ездить с сестрой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что ему иногда становится страшно ездить со своей сестрой Викторией в качестве пассажира.



«Я езжу только с теми, кому доверяю. Я могу спокойно ездить на пассажирском сиденье с матерью или отцом, но вот с сестрой Викторией немного сложнее. Она любит быстро ездить, так что мне всегда приходится просить её сбавить скорость. Но я не против, когда она за рулём. Я слишком много езжу в ходе сезона, так что иногда мне просто становится всё равно», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.



В детстве сестра Макса Ферстаппена занималась картингом, но не дошла до профессионального уровня выступлений.

В нынешнем сезоне Формулы-1 на счету Макса Ферстаппена две победы — на этапах в Австрии и Германии.