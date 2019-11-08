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Феттель не согласился с Брауном, раскритиковавшим изменение болидов в 2017 году

Феттель не согласился с Брауном, раскритиковавшим изменение болидов в 2017 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не согласился с главой Формулы-1 Россом Брауном, раскритиковавшим болиды 2017 года, получившие большую прижимную силу. Браун признался, что не понимает, почему было принято решение сменить технический регламент ради повышения скорости автомобилей, но без учёта ситуации с обгонами.

«Согласен ли с Брауном? Совсем нет. На мой взгляд, болиды выдают более зрелищные гонки с 2017 года. Теперь мы понимаем, на что способны машины. Раньше они были довольно медленными.

Очевидно, что те болиды обладали плохим сцеплением, но были очень хороши на прямых. Но это не так важно для нас. Они были медленнее несколько лет назад. Не думаю, что переход на такие болиды был ошибкой.

Считаю, что ошибка заключается в создании тяжёлых машин. Но это связано с мерами безопасности. И понятно, что это связано с двигателями», — приводит слова Феттеля Motorsport.

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