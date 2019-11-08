Палмер: Хэмилтон уничтожил конкурентов, на его фоне Боттас был посредственностью

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер прокомментировал шестой чемпионский титул гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британский пилот досрочно выиграл чемпионат.

«Хэмилтон просто уничтожил конкурентов. Да, были неудачные дни. Но нужно помнить, что Боттас — пилот мирового уровня за рулём болида топовой команды. А на фоне Хэмилтона он выглядел посредственно.

Дошло даже до того, что мы сомневались в целесообразности нахождения Боттаса в «Мерседесе». И сомневались только из-за того, что Хэмилтон уничтожал конкурентов. Он выигрывал поул лишь четыре раза, но стал победителем 11 Гран-при. Это фантастика.

Он вывел конкуренцию в Формуле-1 на новый уровень. Ферстаппену, Леклеру и прочим нужно постоянно прогрессировать, чтобы выйти с Льюисом на один уровень. Последним пилотом, кто вывел Формулу-1 на новый уровень, был Михаэль Шумахер», — приводит слова Палмера Planet F1.