Хэмилтон готов распространить сотрудничество с «Мерседесом» за пределы Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился планами на будущее. Британец, чей контракт с «Мерседесом» истекает в конце 2020 года, намекнул, что планирует остаться в «Королевских гонках».

«Пока ничего не решено, но я, вне всяких сомнений, получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Не вижу причин, чтобы прекращать делать то, что мне нравится.

Впереди у нас серьёзный вызов — изменение правил и регламентов. Конечно, это вызов и для меня, как для пилота, и для моих навыков. Также бросают вызов моей работе, которая была годами направлена на помощь команде в создании самого быстрого болида.

Я не вижу себя в другой команде. Мне нравится быть членом «Мерседеса», представителем бренда и истории компании. Хочу остаться в «Мерседесе», я был с ними с 13 лет. Наше сотрудничество может распространяться и за пределы Формулы-1, могу участвовать в жизни «Даймлера», — приводит слова Хэмилтона Autosport.