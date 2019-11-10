Вольф: регламент 2021 года — отправная точка
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал принятие регламента 2021 года «отправной точкой» на пути к развитию Формулы-1.
«Выражение права вето — это слишком сильный ход. Всегда было ясно, что «Феррари» будет разумно распоряжаться той силой, которая им дарована. Мы все участвовали в разработке нового регламента — мы, «Феррари», «Ред Булл». Некоторые считают, что новые правила изменят то, что Формула-1 является вершиной с точки зрения технологий.
Но я уверен, что вместе с ФИА в ближайшие месяцы мы ещё обсудим детали и придумаем отличный регламент. То, что есть сейчас, — это отправная точка. В 2021 году нас ждёт совершенно новый болид, и это вызов для нас», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
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