Вольф: регламент 2021 года — отправная точка

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал принятие регламента 2021 года «отправной точкой» на пути к развитию Формулы-1.



«Выражение права вето — это слишком сильный ход. Всегда было ясно, что «Феррари» будет разумно распоряжаться той силой, которая им дарована. Мы все участвовали в разработке нового регламента — мы, «Феррари», «Ред Булл». Некоторые считают, что новые правила изменят то, что Формула-1 является вершиной с точки зрения технологий.



Но я уверен, что вместе с ФИА в ближайшие месяцы мы ещё обсудим детали и придумаем отличный регламент. То, что есть сейчас, — это отправная точка. В 2021 году нас ждёт совершенно новый болид, и это вызов для нас», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.